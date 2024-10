Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfälle in Erle mit drei verletzten Personen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach zwei Verkehrsunfällen in Erle von Montag, 14. Oktober 2024, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Ein 64-jähriger Mann aus Marl fuhr gemeinsam mit seinem Vater in seinem Auto gegen 18 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ihm in Höhe der Autobahnbrücke der A2 ein schwarzer Mercedes auf. Durch die Kollision kam der Marler von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortigen Leitplanke. Er und sein Vater blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 64-Jährigen wurde massiv beschädigt.

Der Mercedes setzte nach jetzigen Informationen seine Fahrt fort und kollidierte in Höhe der Eschfeldstraße erneut mit einem vorausfahrenden Fahrzeug, in dem eine 58-jährige Bochumerin fuhr. Das Auto der Bochumerin geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer am Fahrbahnrand. Durch den Unfall wurde die 58-Jährige schwer verletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer des Mercedes, ein 81-jähriger Mann, wurde durch die Unfälle leicht verletzt und gemeinsam mit seiner 56-jährigen Beifahrerin, die sich durch den Aufprall schwer verletzte, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Gelsenkircheners wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kurt-Schumacher-Straße zwischen der Willy-Brandt-Allee und der Emil-Zimmermann-Allee in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu der Unfallursache, dauern an.

