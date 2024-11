Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Gevelsberg

Der starke Regenfall sorgte am Dienstag für mehrere Einsätze für die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr. Der Morgen begann mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1. Ein LKW fuhr auf einen PKW auf, wodurch der Fahrer des PKW verletzt und zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Im Anschluss kam es zu mehreren Einsätzen in Folge. So stand die Vogelsanger Straße aufgrund verstopfter Abläufe unter Wasser, die nach Reinigung der Abläufe aber wieder befahrbar war. Die Fußgängerunterführung am Bahnhof Gevelsberg stand ebenfalls unter Wasser, musste jedoch nach Abpumpversuchen vorrübergehend gesperrt werden, da sich hier das Wasser aus den Abläufen nach oben drückte. Von dort ging es zu einer unbekannten Rauchentwicklung die sich dann aber nur als Rauch eines Kamins entpuppte. Weiterhin wurde am Bahnhof Gevelsberg ein Gefahrenbaum beseitigt, ein Keller in der Schwelmer Straße leer gepumpt und am späten Abend die Unterführung der Autobahn an der Bruchmühle wieder befahrbar gemacht. Auch diese stand 20cm unter Wasser.

