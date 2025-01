Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 29-Jähriger wegen Verdachts der schweren Brandstiftung in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstag (31.12.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Montag (30.12.2024) eine von ihm bewohnte Mietwohnung in der Furtwanger Straße in Böblingen in Brand gesetzt zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5940310). Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen.

Der 29-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (31.12.2024) einem Haftrichter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung, setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart gab die Erstellung eines Brandursachen- und Gefährdungsgutachtens in Auftrag. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

