Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240618.2 Hollingstedt: Dieb schleicht sich in Haus

Hollingstedt (ots)

Am Montagvormittag hat sich ein Dieb in ein Haus auf einem landwirtschaftlichen Hof in Hollingstedt geschlichen und Bargeld entwendet. Die Bewohnerin schlug den Mann schließlich in die Flucht.

Gegen 10.30 Uhr verließ die Geschädigte in der Straße Steenhof ihr Haus und begab sich auf den Hof. Bei ihrer Rückkehr gegen 10.45 Uhr traf sie auf einen Fremden, der sich offenbar kurz zuvor in ihrem Zuhause aufgehalten hatte. Nach einem kurzen Wortwechsel verschwand der Unbekannte schließlich in Richtung Ortsmitte. In der Folge stellte die Frau fest, dass der Mann aus zwei Schränken und aus einem Tresor Bargeld entwendet hatte.

Laut der Anzeigenden war der Täter 185 bis 190 cm groß, etwa 50 Jahre alt und mit einem grauen Sweatshirt sowie einer hellen Hose bekleidet. Der Beschriebene sprach fließend Deutsch.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell