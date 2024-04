Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lasergerät aus Friseursalon gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (01.04.) alarmierte der Besitzer eines Friseursalons auf der Schlossstraße in Bensberg gegen 22:00 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruch in seinen Salon festgestellt hatte. Zuletzt habe er den Laden am vergangenen Samstag (30.03.) gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß verlassen.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch das Aufbohren einer Tür im rückwärtigen Bereich unerlaubten Zugang zum Salon und entwendeten aus dem dortigen Innenraum ein Lasergerät mit einem Gesamtwert von rund 15.000 Euro.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell