Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Dieselkraftstoff aus Baggern an Autobahnbaustelle gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (27.03.) wurde die Polizei zu einer Baustelle auf der Autobahn 1 gerufen, nachdem dort ein Dieseldiebstahl aus mehreren Baggern festgestellt wurde.

In der Zeit von Dienstag (26.03.) circa 18:00 Uhr bis Mittwoch (27.03.) circa 06:30 Uhr entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter aus fünf Baggern insgesamt circa 900 Liter Dieselkraftstoff in einem Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Bagger befanden sich zur Tatzeit an der Autobahnbaustelle in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Burscheid und Wermelskirchen.

Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell