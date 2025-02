POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - 36-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden - Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts (10.02.2025)

St. Georgen (ots) - Am Montagmorgen ist es in einem Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 8.15 Uhr beobachtete eine 26-jährige Mitarbeiterin einen unbekannten Mann, wie dieser Lebensmittel und Alkoholika an sich nahm und den Laden anschließend verließ, ohne ...

