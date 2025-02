POL-PDPS: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Vinningen (Südwestpfalz) (ots) - Zwei unbekannte Einbrecher versuchten am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kreuz einzubrechen. Ein Bewohner des am Dorfrand gelegenen Einfamilienhauses bemerkte um kurz nach 20 Uhr verdächtige Geräusche. Bei seiner Nachschau konnte er auf der Terrasse zwei dunkel gekleidete Personen feststellen. Nachdem er die beiden Gestalten ansprach ergriffen diese die Flucht ...

