Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tumulte auf dem Exe - Frau leistet Widerstand

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmittag meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Bushaltestelle am Exe. Mit starken Kräften der Polizei konnten die Streitenden voneinander getrennt werden. Wie sich herausstellte kam es um 13.30 Uhr zwischen einzelnen Personen der beiden jugendlichen Gruppen zu verbalen Streitigkeiten, die in gegenseitigen Körperverletzungen gipfelten. Der überwiegende Teil der Menschentraube dürfte ersten Erkenntnissen zufolge die Auseinandersetzung nur beobachtet haben. Einige der Zeugen versuchten wohl die Streitenden zu trennen. Die Störer erhielten von den Einsatzkräften jeweils Platzverweise. Augenscheinlich wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Es wurden jedoch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Rande des Einsatzgeschehens kam es zu einer Widerstandshandlung. Eine 30-Jährige bedrohte mehrere unbeteiligte Zeugen, weshalb ihre Personalien festgestellt werden sollten. Auf Aufforderung sich auszuweisen beleidigte sie zunächst die Beamten und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen. Nachdem sie festgehalten wurde, schlug die Frau gegen den Polizeibeamten. Die Angreiferin wurde sodann mit Zwang auf den Boden gebracht und aus Eigensicherungsgründen gefesselt. Gegen ihre Festnahme wehrte sie sich und beleidigte fortlaufend die eingesetzten Kräfte. Bei dem Einsatz wurde sowohl die Störerin, als auch ein Beamter leicht verletzt. Auf die Frau wartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell