POL-IZ: 241202.1 Kellinghusen: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 241129.1)

Kellinghusen: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 241129.1)

Nach dem Angriff auf eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kellinghusen am vergangenen Freitag hat ein Richter am Amtsgericht Itzehoe gegen den Beschuldigten am Samstag einen Unterbringungsbeschluss erlassen. Danach befindet sich der Mann nun in einer psychiatrischen Klinik. Für die Geschädigte besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr, sie ist noch immer in einem Krankenhaus.

Im Rahmen der Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission zum Ablauf der Tat bitten die Beamten, dass sich Zeugen melden, die das Geschehen gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz beobachtet haben oder deren Dashcam im Auto die Tat möglicherweise aufgenommen hat. Insbesondere suchen die Ermittler nach dem Insassen eines PKW, der sich zur Tatzeit in der unmittelbaren Nähe von Täter und Opfer befunden haben dürfte. Hinweise nimmt die Itzehoer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

