Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241128.2 Wrist: Reifenstecher ermittelt

Wrist (ots)

Dank sichergestellter DNA ist es der Polizei gelungen, einen Mann zu ermitteln, der für Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wrist im Juni 2024 verantwortlich war. Bei ihm handelt es sich um einen 52-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Am 11. Juni 2024 zerstörte ein seinerzeit Unbekannter auf einem Parkplatz am Wrister Bahnhof Reifen von vier Fahrzeugen und richtete dadurch einen Schaden in Höhe von etwa tausend Euro an. Den Täter zu ermitteln, war zunächst nicht möglich, allerdings stellten Beamte vor Ort einen Hammer sicher und führten an diesem eine DNA-Suche zur späteren Analyse durch.

Nach fünf Monaten führte ein DNA-Abgleich nun zum Erfolg und identifizierte einen 52-Jährigen als Spurenleger und Tatverdächtigen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der Beschuldigte außerdem für eine Sachbeschädigung an einer Gartenhütte am 28. November 2024 im Bereich Elmshorn verantwortlich. Die Suche nach dem Mann dauert aktuell noch an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell