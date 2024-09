POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim - Nachtrag zu Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1

Landau (ots) - In den frühen Morgenstunden (22.09.2024, 04:05 Uhr) wurde der Polizei Landau eine männliche Person gemeldet, welche sich in schwankendem Gang zu ihrem Auto begab und anschließend wegfuhr. Der 44-jährige Peugeot-Fahrer konnte in der Reduitstraße in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest wurde verweigert, daher erfolgte die ...

