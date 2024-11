POL-IZ: 241128.1 Kronprinzenkoog: Brand eines Hauses mit zwei leicht verletzten Personen

Wrist (ots) - Am gestrigen Montag ist es in Wrist zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter entwendeten Münzen und richteten einigen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr suchten Unbekannte ein Grundstück in der Hermann-Löns-Straße auf. Dort verschafften sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Objekt. Sie durchsuchten sämtliche ...

