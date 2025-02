Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am 21.02.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Buchenholz in Pirmasens. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten hierbei Schmuck und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf circa 1.000 Euro.

Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell