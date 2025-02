POL-PDPS: Brand eines Wochenendhauses

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagmittag meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Bushaltestelle am Exe. Mit starken Kräften der Polizei konnten die Streitenden voneinander getrennt werden. Wie sich herausstellte kam es um 13.30 Uhr zwischen einzelnen Personen der beiden jugendlichen Gruppen zu verbalen Streitigkeiten, die in gegenseitigen Körperverletzungen gipfelten. Der ...

