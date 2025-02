Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Kröppen (Südwestpfalz) (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Pirmasenser Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich zwischen 15 Uhr und 20 Uhr drangen unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein. Die verständigten Einsatzkräfte der Polizei ermittelten, dass sich die Einbrecher Zutritt über ein Fenster im Erdgeschoss verschafften. Es wurden mehrere Schränke in einem als Büro genutzten Raum durchwühlt und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Ist jemandem ein unbekanntes Fahrzeug in der Nähe aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

