PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Oestrich-Winkel - Diebe machen sich an Fahrzeug zu schaffen

Bad Schwalbach (ots)

(cg) Bisher unbekannte Diebe machten sich im Zeitraum vom 13.12.2024 bis 14.12.2024 zwischen 12:00 Uhr und 10:20 Uhr an einem weißen Ford Puma, in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel, zu schaffen. Hierbei wurden aus dem Kofferraum des geparkten Fahrzeugs Wertsachen in Höhe von ca. 1800EUR entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Musikbox der Marke Bose, zwei dazugehörigen Mikrofonen und eine Tasche. Es liegen keine Spuren auf ein gewaltsames Öffnen des Fahrzeugs vor. Den Tätern gelang unbemerkt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 auf.

