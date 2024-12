PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Einbruch in Niedernhausen-Engenhahn

Bad Schwalbach (ots)

(Wö)Am Samstag, den 14.12.2024 wurde um 19:44 Uhr durch den Eigentümer zwei dunkel gekleidete verdächtige Personen auf seinem Grundstück im Schwalbenweg in Niedernhausen-Engenhahn gemeldet. Festgestellt wurden die Personen über eine Überwachungsanlage am Haus. Durch wenige Minuten später eintreffende Streifen, konnten nur noch drei, vom Grundstück aus in verschiedene Richtungen flüchtende Personen gesehen werden. Eine sofortige Umstellung des betreffenden Gebietes und anschließende Durchsuchung brachten keinen Erfolg. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück, brachen zunächst in eine Gartenhütte ein. Danach machten sich die Täter am Haus zu schaffen. Dieses Vorhaben konnten sie jedoch nicht mehr beenden. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 600,- Euro. Zeugen, welchen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Idstein untern 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell