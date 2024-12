PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Idstein - Tageswohnungseinbruch

Bad Schwalbach (ots)

Am Freitag den 13.12.2024 gegen 18:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Am Dorfbrunnen in Idstein-Oberauroff durch Aufbrechen eines Dachfensters unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt außer Haus. Die bislang Unbekannten erlangten bei ihrer Tat Schmuck und Bargeld in mittlerer, vierstelliger Höhe und entkamen unerkannt. Zeugen, welchen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Idstein untern 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell