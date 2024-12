PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung auf Parkplatz +++ Mehrere Einbrüche in Taunusstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung auf Parkplatz,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Donnerstag, 12.12.2024, 17:45 Uhr

(cw)Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in Bad Schwalbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 17:45 Uhr griff auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße ein bisher nicht bekannter Mann einen 24-Jährigen an und verletzte diesen mit Schlägen und Tritten leicht. Anschließend flüchtete die Person mit einem schwarzen Fahrzeug. Die Hintergründe der Tat müssen nun ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Einbrüche in Taunusstein,

Taunusstein, Hahn und Bleidenstadt, Donnerstag, 12.12.2024

(cw)In den Taunussteiner Stadtteilen Hahn und Bleidenstadt kam es im Laufe des Donnerstags zu mehreren Einbrüchen. Zwischen 6:15 Uhr und 15:10 Uhr brachen Unbekannte in der Stephanstraße in Bleidenstadt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nachdem sie über einen Balkon Zugang zu der Wohnung erlangt hatten, durchsuchten die Einbrecher die Räume und entwendeten Wertgegenstände und Getränke. Im Stadtteil Hahn waren in der Goethestraße gleich zwei Häuser das Ziel der unbekannten Täter. Zwischen 10:30 Uhr und 21:15 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher jeweils über die Terrassentür Zutritt zu den Häusern. Im Inneren nutzten sie dann die Abwesenheit der Bewohner aus und durchsuchten sämtliche Räume. Während sie in einem der Objekte keine Beute machten, entwendeten sie im Nachbarhaus diverse Wertgegenstände und flohen anschließend. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 um Hinweise.

