POL-RBK: Leichlingen - Zwei Pkw auf unbekannte Weise geöffnet

Leichlingen (ots)

Gestern (04.12.) informierte der Nutzer eines Pkw die Polizei, nachdem er gegen 07:20 Uhr das Fahrzeug geöffnet vorgefunden hatte. Am Vorabend (03.12.) gegen 22:00 Uhr hatte er das Fahrzeug abgestellt und verschlossen.

Der Mini war an der Straße An den Zweieichen abgestellt. An dem Fahrzeug konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden. Es wurde nichts aus dem Pkw gestohlen. Im Gegensatz zu einem weiteren Mini, den der Melder im unmittelbaren Nahbereich ebenfalls in geöffnetem Zustand festgestellt hatte. Hier bauten der oder die bislang unbekannten Täter das Infotainmentsystem aus und entwendeten es, ebenso wie einen niedrigen zweistelligen Münzgeldbetrag. Auch in diesem Fall konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesen Taten machen können. Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

