POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (04.12.), zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Flurstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Sämtliche Räume wurden augenscheinlich durchsucht. Zu möglicher Beute konnten bei Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

