Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg: 1.FC Kaiserslautern - SC Paderborn

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstagabend hatte der 1. FC Kaiserslautern die Mannschaft des SC Paderborn zu Gast. Insgesamt 42.028 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten die Flutlichtpartie im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich 523 Fans aus Paderborn. Die Roten Teufel konnten das Match mit 3:0 für sich entscheiden und die drei Punkte in Kaiserslautern behalten. Aus polizeilicher Sicht verlief der Fußballabend friedlich. Weder bei der Anreise, noch bei der Abreise kam es zu bedeuteten Verzögerungen. Verkehrsbeeinträchtigungen konnten durch die Polizei auf ein Minimum reduziert werden. Um die Sicherheit der zahlreichen Fans, die zu Fuß unterwegs waren zu gewährleisten, erfolgte vor und nach dem Spiel, temporär die Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels für den Fahrzeugverkehr. Am Rande der Partie verzeichnete die Polizei einen Vorfall bei dem ein Fan nach einem Becherwurf mit zwei Ordnern in Streit geriet. In Folge dessen kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Die drei Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei der Abreise nach dem Spiel pöbelte ein Fan weitere Zuschauer an. Da er den Anweisungen der Polizei mehrfach keine Folge leistete war es erforderlich, dass er die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbrachte. Wir bedanken uns bei allen Fans für ihr Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen eine gute Heimreise.|Le

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell