Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Filialleiter und Jugendlicher durch Pfefferspray verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag rief ein Filialleiter eines Supermarktes in der Augustastraße die Polizei, da in dem Markt mit Pfefferspray gesprüht wurde. Ein Jugendlicher kam auf den 37-Jährigen zu und gab an, dass ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Der junge Mann war dem Leiter des Supermarktes bereits zuvor in Begleitung eines weiteren Jugendlichen aufgefallen. Als der Filialleiter damit drohte die Polizei zu verständigen rannte der Jugendliche los. Der Mann versuchte ihn noch an seiner Jacke festzuhalten und verletzte sich hierbei. Da der 37-Jährige das Reizgas ebenfalls einatmete, klagte auch er im Anschluss über Reizungen der Atemwege. Beide Jugendliche entfernten sich vor Eintreffen der Beamten aus dem Markt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Der Filialleiter beschrieb den Täter als etwa 1,70 Meter groß und blond. Er trug eine helle Jogginghose, einen weißen Pullover und eine dunkle Mütze mit der Aufschrift "Prada". Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße zu melden. |bo

