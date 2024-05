POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Vermisstenfahndung nach zwei 16-Jährigen

Mühlacker (ots) - Durch Unbekannte aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht worden sind mehrere Baucontainer in Mühlacker. Die Täter gelangten zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr zu den an die in der "In den Waldäckern" befindlichen Baucontainern und öffneten diese gewaltsam. Die genaue Summe des Diebstahlschadens ist zum aktuellem ...

mehr