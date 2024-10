Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flutlichtspiel auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 19. Oktober findet um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn statt. Im Kartenvorverkauf wurden im Vorfeld des Spiels mehr als 40.000 Karten für den Heimbereich des Stadions verkauft. Da der Parkraum in Kaiserslautern begrenzt ist, empfiehlt es sich für Pkw-Fahrer auf den Park & Ride-Verkehr umzusteigen. Die Parkplätze befinden sich zum einen im Bereich KL-Ost ("Schweinsdell") und an der Universität Kaiserslautern. Die Shuttle-Busse verkehren ab zwei Stunden vor Spielbeginn zwischen dem Betzenberg und den genannten Parkplätzen. Zum Zeitpunkt des Spiels findet die Oktoberkerwe in Kaiserslautern statt, weshalb der Messeplatz als alternative Parkmöglichkeit nicht zur Verfügung steht. Wir bitten Sie von Versuchen im direkten Stadionumfeld zu parken abzusehen. Parkplätze dort sind ausschließlich Anwohnern vorbehalten, welche aufgefordert sind, eine Ausnahmegenehmigung gut sichtbar im Bereich der Windschutzscheibe zu platzieren. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge müssen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung rechnen. Das ausschließlich den Anwohnern vorbehaltene Gebiet beginnt kenntlich durch Beschilderungen an den Punkten Zum Betzenberg/Bremer Straße, Kantstraße (nach Kohlenhofstraße) und Kantstraße (vor Einmündung St. Quentin-Ring/Leibnizstraße) und umfasst alle in diesem Bereich befindlichen Verkehrswege. Mit Straßensperrungen durch die Polizei im Bereich der Stadionzufahrten und damit einhergehenden Wartezeiten sowohl vor als auch nach dem Spiel muss gerechnet werden. Zeitweise wird im Vorfeld sowie im Nachgang der Partie, und je nach Fußgänger-Aufkommen, der Elf-Freunde-Kreisel für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Die Deutsche Bahn setzt für das Spiel Sonderzüge ein. Anreisende aus Richtung Kusel, Pirmasens und Lauterecken können auf Grund von Bauarbeiten leider nicht mit zusätzliche Züge rechnen. Nach dem Spiel wird es keinen Zugverkehr in Richtung Kusel, Lauterecken und Enkenbach geben. Die Fahrpläne sind unter folgendem Link aufrufbar: https://s.rlp.de/F5MbV. Weitere Informationen zum An- und Abreiseverkehr, zum Park & Ride Verkehr und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in und um das Stadion erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei: https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern Weitere Infos finden Sie auf der Seite des 1. FC Kaiserslautern: https://s.rlp.de/giAKLmX Personen, die aggressiv handeln und die Konfrontation mit der Polizei oder anderen Fangruppierungen suchen, schaden einem friedlichen Stadionerlebnis der anderen Stadionbesucher. Meiden Sie gewaltbereite Fans und gehen Sie auf Distanz zu solchen Personen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans ein spannendes Spiel und eine gute An- bzw. Abreise auf Deutschlands höchstem Fußballberg. Wir hoffen auf einen friedlichen Veranstaltungsverlauf innerhalb und außerhalb des Stadions. |bo

