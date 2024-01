Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: LKW im Graben, Fahrer leicht verletzt, Holthöfener Weg gesperrt

Hamm - Rhynern (ots)

Aufgrund auslaufenden Diesels musste am Dienstag, 23. Januar, der Holthöfener Weg zwischen Pollgartenstraße und der Straße an der Kleinen Seseke nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt und das Umweltamt hinzugezogen werden. Gegen 12:05 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer den Holthöfener Weg in Richtung Westen. Als ihm ein unbekannter Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, musste er nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr der Lkw in den Graben und kippte auf die rechte Seite. Der Lkw-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Durch den umgekippten LKW wurde ein angrenzender Zaun beschädigt. Zudem entstand Flurschaden und Diesel lief aus dem Fahrzeug aus. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Sperrung des Holthöfener Weges dauert zurzeit noch an. Die Maßnahmen des Umweltamtes werden am 25. Januar fortgesetzt. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (fa)

