POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stein auf Fahrbahn geworfen

Satteldorf: Stein auf Fahrbahn geworfen

Am Dienstag gegen 16:25 Uhr sollen drei unbekannte Personen jugendlichen Alters auf der B290 zwischen Gröningen und Crailsheim auf der Höhe der L1012 an einer Brücke einen Stein auf die Fahrbahn geworfen haben, wodurch das Fahrzeug eines 74-Jährigen beschädigt wurde. Anschließend sollen sich die Jugendlichen zügig in Richtung Gröningen entfernt haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

