Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Kinderwagen gestohlen

Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe in der Bahnhofstraße den Kinderwagen einer jungen Frau, während diese abgewandt vom Kinderwagen ihr Kind stillte. Am gestohlenen Kinderwagen befanden sich zudem mehrere Wertgegenstände der Geschädigten. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise auf die noch unbekannten Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: In Gartenhaus eingebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gartenhaus in der Forststraße ein. Nachdem die Einbrecher die Verriegelung der Tür aufgebrochen hatten, entwendeten sie Werkzeug aus einem Schrank. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 zu melden.

