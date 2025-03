Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schockanruf & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rudersberg / Winnenden: Telefonbetrug durch Schockanruf

Am Montagnachmittag wurde ein Rentner aus Rudersberg Opfer eines Telefonbetruges. Der Senior wurde in bekannter Manier von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Strafverteidiger "Dr. Maier" ausgab und wahrheitswidrig mitteilte, dass die Tochter des Mannes einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwer verletzt worden sei. Dieses würde nun in Stuttgart im Klinikum liegen. Nun solle der Mann für seine Tochter, die beim Polizeirevier Backnang festgehalten würde, eine Kaution bezahlen. In der Folge begab sich der Rentner auf Anweisung der Betrüger zum Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße in Winnenden und übergab dort einer unbekannten Abholerin zwei Goldbarren sowie Bargeld. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Abholerin beschrieb der Geschädigte wie folgt: ca. 20 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hatte schwarze lange Haare, dunkle Wimpern und war stark geschminkt. Zur Tatzeit trug sie schwarze glänzende Leggings sowie einen knielangen Mantel.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zu der bisher unbekannten Frau geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung weiterer ähnlich gelagerter Betrugsstraftaten, informieren Sie bitte Ihre älteren Verwandten, Freunde und Bekannten über diese Betrugsmasche und beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie betroffene Angehörige oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück - Seien Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen! - Besprechen Sie solche Forderungen immer mit Ihrer Familie oder Ihnen vertrauten Personen. - Die Polizei fordert niemals Geld oder Wertsachen von Ihnen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Waiblingen: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit befuhr am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr die Straße An der Talaue. Als er auf den linken Fahrstreifen wechselte, fuhr auf den eine 59 Jahre alte Porsche-Fahrerin auf, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand und verkehrsbedingt bremsen musste. Der Porsche war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell