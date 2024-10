Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Schule

Wipperfürth (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (27. September, 16 Uhr) und Montag, 6.45 Uhr, in eine Schule in der Lüdenscheider Straße eingebrochen. Mittels eines Hammers versuchten die Unbekannten das Fenster zum Hausmeisterbüro einzuschlagen. Das Sicherheitsglas hielt jedoch stand. Dann schlugen die Einbrecher das Glasfenster der Tür zum Foyer der Schule ein und gelangten so in das Gebäude. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

