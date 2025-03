POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw und Radlader entwendet

Aalen (ots) - Schwaikheim: Von der Sonne geblendet - Unfall Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Bismarckstraße. Da er durch das Sonnenlicht geblendet wurde, übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Winterbach: Unfallflucht Zwischen Samstag, 11 Uhr und ...

