Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Vandalismus an Schule

Aalen (ots)

Schwaikheim: Von der Sonne geblendet - Unfall

Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Bismarckstraße. Da er durch das Sonnenlicht geblendet wurde, übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 11 Uhr und Montag, 11:15 Uhr wurde in der Holzstraße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden mit einer Anhängerkupplung verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Geparkten Pkw gestreift

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 11 Uhr in der Straße Steinhalde. Ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford und verursachte hierbei den Schaden an den beiden Pkw.

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 9 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die L 1150 von Breitenfürst kommend in Richtung Welzheim. An der Einmündung zur Gustav-Mahler-Straße überfuhr er die dortige Querungshilfe und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit dem Polizeiposten Welzheim in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi RS 6 befuhr am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr die Höhenstraße in Richtung Schmiden. Nach Zeugenaussagen überholte er auf Höhe der dortigen Jet-Tankstelle mehrere Fahrzeuge und gefährdete hierbei den Gegenverkehr. Mehrere Fahrzeuge mussten nach derzeitigem Kenntnisstand ausweichen, um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls, die bisher noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten sowie Fahrer, die dem Audi entgegenkamen und von diesem gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Wochenende im Friedrich-Schiller-Gymnasium. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich mehrere Schüler der Schule am Freitag im Gebäude versteckt, bis die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma als letzte Berechtigte am Freitagabend das Objekt verließen. Anschließend wurden u.a. die Urinale mit Papier verstopft, zwei Uhren von der Wand gerissen und entwendet und weiterer Sachschaden verursacht. Zeugen, die die Schüler ggf. beim Verlassen der Schule beobachtet haben bzw. Schüler, die Kenntnis von den Vorfällen haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 35-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Montag gegen 13:30 Uhr die L 1197 aus Remseck kommend in Richtung Fellbach. Auf Höhe Oeffingen kam er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford eines 29-Jährigen. Beide Fahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 1197 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Zur abschließenden Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Fellbach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

