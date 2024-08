Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Container aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen musste ein Mitarbeiter einer in Bad Berka tätigen Baufirma feststellen, dass in deren Baucontainer eingebrochen wurde. Vermutlich im Verlauf der Nacht wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter der Container in der Hetschburger Straße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Fündig wurden der oder die Diebe in dem Container allerdings nicht. Lediglich mit Pfandflaschen und Zollstöcken verließen sie den Ort des Geschehens.

