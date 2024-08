Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegüberwachung mit Geschwindigkeitskontrolle

Herressen und Wickerstedt (ots)

Damit die Schüler der Grundschulen in Herressen und Wickerstedt nach den Ferien einen sicheren Schulweg bestreiten können, fanden am Dienstag und Mittwoch, den 06.08. und 07.08.2024, vor den Grundschulen Geschwindigkeitskontrollen statt. In den 30er Zonen hat die Polizei aus Apolda in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Kontrollen zur Schulwegüberwachungen durchgeführt. Insgesamt passierten 483 Fahrzeuge die Kontrollen. Es wurden 15 Verwarngelder und 2 Bußgelder und 2 Fahrverbote verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 59 km/h.

