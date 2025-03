Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Neuler: Widerstand nach Körperverletzung

Am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Eheleuten. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden die Eheleute durch die hinzugerufenen Polizeibeamten räumlich getrennt. Da sich der alkoholisierte 33-jährige Ehemann trotz mehrfacher Aufforderungen der räumlichen Trennung widersetzte, wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Hiergegen sperrte sich der 33-Jährige massiv und beleidigte die eingesetzten Beamten durchgehend. Aufgrund des aggressiven Auftretens und zur Verhinderung von weiteren Störungen wurde er in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Ellwangen verbracht. Gegen den Transport in die Gewahrsamseinrichtung leistete der 33-Jährige erneut massiven Widerstand.

Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen den 33-Jährigen werden nun mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Lorch: Farbschmierereien an Firmengebäude

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Firmengebäudes in der Maierhofstraße. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07172 7315 beim Polizeiposten Lorch zu melden.

Waldstetten: Fahrzeuge zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr zwei in der Gmünder Straße geparkte Autos. Bei den beiden beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen VW und einen Mercedes Benz. Der insgesamt entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Waldstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07171 42454 zu melden.

