Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigungen, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr versuchten Unbekannte durch die Hauseingangstüre gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "In den Strutäckern" einzudringen, was jedoch nicht gelang. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Wört: Mann in Festzelt angegangen

Im Rahmen einer Faschingsveranstaltung wurde am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr ein Besucher im Festzelt in der Dinkelsbühler Straße durch einen Unbekannten angegriffen. Der Unbekannte schlug dem Geschädigten zunächst in das Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend stach der Angreifer mit einem Messer nach dem Geschädigten. Der am Boden liegende Geschädigte erlitt hierdurch leichte Schnittverletzungen am Unterarm.

Zum bislang unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass dieser männlich sei und eine blaue Hose getragen habe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Aalen: Reifen zerstochen

Am Sonntag gegen 18:50 Uhr wurde festgestellt, dass an einem VW Polo, der in der Gartenstraße abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen wurden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Unfall

Ein 82-jähriger Ford-Lenker befuhr am Samstag gegen 18:55 Uhr die Langertstraße in Fahrtrichtung Burgstallkreisel. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kollidierte er mit einem VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Bopfingen: Farbschmierereien an Polizeiposten

In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr bis Montag, 05:30 Uhr besprühten Unbekannte die Hausecke, die Bezeichnungstafel und die Kamera der Türsprechanlage des Polizeipostens Bopfingen mit schwarzer Farbe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell