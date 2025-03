Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall mit hohem Schaden - Garagen aufgebrochen - Gartenhäuser beschädigt - Altpapiercontainer in Brand gesteckt

Aalen (ots)

Schorndorf-Buhlbronn: In Wohnhaus eingebrochen

Am Samstag in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 21 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Steinbühlstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher Bargeld, Schmuck und Uhren. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige / verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Unfall mit hohem Schaden - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ein 46 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 3:30 Uhr die L 1198 aus Kernen-Rommelshausen kommend in Richtung Weinstadt Endersbach. Kurz vor der "Landhauskreuzung" (L 1198 / L 1199) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Hierbei wurde die Ölwanne seines Mercedes beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst fort und kam schließlich an der Einmündung Stettener Straße / Waiblinger Straße in Endersbach zum Stehen. Hierbei beschädigte er mindestens einen geparkten Pkw sowie einen Gartenzaun und verursachte eine ca. 2 Kilometer lange Ölspur. Der beim Unfall entstandene Schaden dürfte ich sechsstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die den Mercedes in der Nacht auf seiner Fahrt beobachtet haben sowie ggf. weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen-Hohenacker: Garagen aufgebrochen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu mindestens drei Garagen in der Garagenanlage in der Hölderlinstraße. Was genau entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Gartenhäuser beschädigt

Durch bislang unbekannte Vandalen wurden zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 11 Uhr zwei Gartenhäuser, die sich auf den Gartengrundstücken in der Korber Straße befinden, beschädigt. An beiden Gartenhäusern wurde die gläserne Eingangstüre mit einem Spaten eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Höfen: Altpapiercontainer in Brand gesteckt

In der Nacht auf Montag wurden auf einem Parkplatz im Seehaldenweg drei Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Ein Zeuge bemerkte kurz nach 4 Uhr, dass es aus den Containern rauchte und verständigte Polizei und Feuerwehr. Zeugen, die in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden des Montags entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell