POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall, Brand einer Scheune

Aalen (ots) - Rot am See- Heroldhausen: Gebäudebrand, niemand verletzt Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in Heroldhausen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Zunächst war der Brand in einem Zimmer aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch aus und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die beiden Bewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus ...

