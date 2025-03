Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 02.03.2025: Flucht vor der Polizei, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall nach Flucht vor der Polizei

Samstagnacht gegen 22:06 Uhr befand sich eine Polizeistreife am Alten Postplatz in einer Personenkontrolle. Als ein 18-jähriger Ford-Fahrer vorbeifuhr und die Polizei sah, beschleunigte er plötzlich sein Fahrzeug und flüchtete von der Örtlichkeit. Die Polizeistreife fuhr dem Fahrzeug hinterher. Das flüchtende Fahrzeug fuhr über zwei rote Ampeln über die Winnender Straße, Korber Straße und verunfallte an der Kreuzung Zeisigweg/Sperberweg/Korber Steige. Nach dem Unfall flüchteten der 18-jährige Fahrer und der unbekannte Beifahrer zu Fuß. Der Fahrer konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Er stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar.

Welzheim: Pkw kollidiert mit Fahrrad

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es an der Kreuzung Brunnenstr. / Schorndorfer Str. zu einem Unfall zwischen einem Mercedes GLE und einem Fahrrad. Die 70-jährige Mercedes-Fahrerin übersah den 55-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenprall kam. Der Radfahrer wurde leicht an beiden Knien verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Fahrrad in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell