Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

Gifhorn und Schwülper (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach zwei Einbrüchen. Die Tatorte liegen in Gifhorn und Schwülper. Am vergangenen Freitagabend, im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 23:30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück am Bickbeerweg in Gifhorn. Dort hebelten sie ein rückwärtiges Fenster zum Wohnhaus auf und durchsuchten anschließend die Räume im Inneren. Unter der Mitnahme von Schmuck entkamen die Täter schließlich unerkannt vom Tatort. Ein Wohnhaus an der Straße Höben in Schwülper war Ziel von Einbrechern in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Im Zeitraum von 11:00 Uhr am Samstagvormittag bis 10:30 Uhr am Sonntagvormittag drangen die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen und Schränke in sämtlichen Räumen.

Zu beiden Taten sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell