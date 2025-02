Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen mit Blick auf Fahrtüchtigkeit

LK Gifhorn (ots)

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn führten am Freitagabend im Norden und Osten des Landkreises Gifhorn stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Fokus lag dabei auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Neben zwei Kontrollstellen in Hankensbüttel und einer Kontrollstelle in Wittingen wurde auch der Verkehr in Brome kontrolliert. Die Beamten stoppten dazu insgesamt mehr als 70 Fahrzeuge.

Gegen 21:00 Uhr wurde ein 22-Jähriger bei Rade kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bei der Kontrollstelle in Brome wurde bei zwei Autofahrern ein Atemalkoholgehalt von 0,35 bzw. 0,22 Promille festgestellt. Mit beiden wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Insgesamt wurden noch 21 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Hierzu zählten unter anderem die fällige Hauptuntersuchung, das Nichtmitführen des Führerscheins oder der fehlende Verbandskasten sowie falsche Ladungssicherung.

