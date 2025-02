Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Dreiste Betrugsmasche durch angebliche Wahrsagerin - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 18.02.2025, gegen 15.00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einem dreisten Betrug durch zwei unbekannte Frauen gekommen. Mehrere Tausend Euro wurden ergaunert. Eine 65jährige Dame wurde nach ihrem Einkauf auf dem Parkplatzgelände von einer ihr unbekannten Frau in russischer Sprache angesprochen. Die Unbekannte überzeugte die 65-Jährige mit düsteren Vorhersagen innerhalb der Familie. Eine weitere russischsprachige Frau kam hinzu und gab sich als angebliche Patientin der Wahrsagerin aus, die von ihr vor dem Tode bewahrt worden wäre. Die 65-Jährige konnte überzeugt werden, durch angebliches Reinigen von Geld vor Unglücken geschützt zu werden. Nachdem eine größerer Menge Bargeld geholt wurde und die Gutgläubige zum Parkplatz zurückkehrte, übergab sie den fünfstelligen Betrag. Das Scheingeld wurde von den Unbekannten in ein Geschirrtuch eingewickelt und das vorgegaukelte Reinwaschen durchgeführt. Durch geschicktes Vorgehen erfolgte ein Austausch des Bargelds mit Bündeln von Zeitungspapier. Mit dem Hinweis, das Geschirrtuch erst nach einigen Tagen zu öffnen, begab sich die 65-Jährige nach Hause, wo sie misstrauisch wurde und die Papierschnipsel entdeckte.

Die beiden tatverdächtigen Frauen wurden wie folgt beschrieben:

1. "wahrsagende" Frau: ca. 60 Jahre, etwa 160 cm groß, feste Statur, blaue Augen, bekleidet mit langem schwarzen Ledermantel mit Fellinnenseite, beige Strickmütze, hellrosa Strickschal

2. angebliche "Patientin": ca. 60 Jahre, etwa 150 cm groß, etwas festere Statur, kleine blauen Augen, bekleidet mit dunkelblauer Jacke, dunkler Strickmütze und blauen Sportschuhen

Beide Frauen sprachen akzentfrei russisch und trugen schwarze Handtaschen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter 07761 934-0.

