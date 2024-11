Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Schleiz (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Schleiz machen können. Zwischen dem 07.11.24- 11.11.24 wurde einer blauer PKW Mitsubishi (Elektro-Fahrzeug), der im Wohngebiet Am Oelschweg abgestellt war, im Bereich der Motorhaube sowie Fahrertür offensichtlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dadurch entstand Schaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0292825 entgegen.

