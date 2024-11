LPI-SLF: Senior nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Bad Lobenstein (ots) - In der Poststraße in Bad Lobenstein wurde in den zurückliegenden Tagen in zwei Firmenobjekte eingebrochen. Ob aus einem ehemaligen Firmengebäude etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Jedoch drangen der/die Unbekannten in Hallen eines Feingießerei-Gebäudes ein und durchsuchten Mitarbeiter-Spinde. Es wurden Bargeld und kleinere, technische Geräte entwendet. Zum ...

mehr