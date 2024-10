Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen nach Einbruch in zwei Wohnhäuser gesucht

Heede (ots)

Gestern zwischen 18.15 Uhr und 19.55 Uhr beabsichtigten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Kleines Feld" einzudringen. Dabei wurden sie mutmaßlich durch einen Hund gestört und flüchteten ohne Beute. In unmittelbarer Nähe verschafften sich unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr ebenfalls Zutritt zu einem Wohnhaus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchten augenscheinlich ohne Beute. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

