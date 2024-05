Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Frenkers Weg;

Tatzeit: 15.05.2024, 03.40 Uhr;

Gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft haben sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Ahaus. Die Täter gelangten über die Terrassentür in das Gebäude am Frenkers Weg. Sie entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell