POL-FR: Löffingen: Fenster beschädigt -Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 13.02.2025, auf Freitag, 14.02.2025, kurz vor 00:15 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang in ein Lebensmittelgeschäft im Einkaufszentrum (EKZ) Weingarten in der Krozinger Straße in Freiburg verschafft und anschließend Bargeld sowie diverse Lebensmittel entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

