POL-FR: Hinterzarten: Mountainbike entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 17.02.2025, gegen 21.50 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass sämtliche Ortsschilder von der Siedlung in Wyhlen bis zum Hörnle in Grenzach mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Hierbei wurde der Ortsname "Grenzach" eingekreist und der Ortsname "Wyhlen" durchgestrichen. Auch konnten in der Bahnunterführung der Straße "Am Wasserkraftwerk" zwei ...

