Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen vermeintlich weggeworfener Zigarettenkippe

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.02.2025, gegen 07.00 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Feldbergstraße zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Anwohner teilte mit, dass der Hausgang verraucht sei und man wisse nicht woher dieser Rauch käme. Während das Mehrfamilienhaus evakuiert wurde gab sich eine Frau zu erkennen, in deren Wohnung es zuvor gebrannte hatte. Vermutlich durch eine in einem Mülleimer geworfene Zigarettenkippe geriet der Mülleimer in Brand. Die Frau löschte mittels Wasser den brennenden Mülleimer, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden.

